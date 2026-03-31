В Белгороде чиновник пострадал при атаке БПЛА на здание облправительства

Начальник отдела административно-хозяйственной части правительства Белгородской области Вячеслав Бескоровайный пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что чиновник получил травмы во время удара дрона по зданию областного правительства. В настоящее время его доставляют в региональную клиническую больницу.

«Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки», — уточнил Гладков.

По его словам, в здании оказались повреждены фасад и остекление. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

БПЛА ударил по зданию правительства Белгородской области днем 31 марта. В тот момент в Белгороде действовала угроза атаки беспилотников.

Утром украинские БПЛА атаковали территорию Васильевской центральной больницы в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что удару подвергся автомобиль скорой помощи, в котором находились медики. Обошлось без пострадавших. Пациентов больницы временно переместили в укрытие в связи с опасностью повторной атаки.

Ранее в России за ночь сбили почти 100 украинских беспилотников.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
