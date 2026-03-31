В Кремле рассказали о защите объектов инфраструктуры от атак БПЛА

Российская сторона принимает меры для защиты инфраструктурных объектов на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что в данный момент ведется напряженная работа по обеспечению безопасности не только порта Усть-Луга, но и всех объектов критической инфраструктуры.

В ночь на 31 марта украинские беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в том числе под ударом оказался поселок Молодцово. Здесь пострадали три человека — один взрослый и два ребенка. Также повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга. По данным СМИ, дроны летели через страны Прибалтики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дрозденко высказался о работе портов в Ленобласти на фоне атак БПЛА.