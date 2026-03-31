Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле рассказали о защите объектов инфраструктуры от атак БПЛА

Песков: ведется напряженная работа по защите объектов критической инфраструктуры
MGIMO360 TV/YouTube

Российская сторона принимает меры для защиты инфраструктурных объектов на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что в данный момент ведется напряженная работа по обеспечению безопасности не только порта Усть-Луга, но и всех объектов критической инфраструктуры.

В ночь на 31 марта украинские беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в том числе под ударом оказался поселок Молодцово. Здесь пострадали три человека — один взрослый и два ребенка. Также повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга. По данным СМИ, дроны летели через страны Прибалтики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дрозденко высказался о работе портов в Ленобласти на фоне атак БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
