В Кремле рассказали, получит ли историк Дмитриев компенсацию по решению ЕСПЧ

Россия не признает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не будет выплачивать компенсацию, которую он присудил историку Юрию Дмитриеву. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге.

В заданном ему вопросе упоминалось постановление ЕСПЧ о том, что Россия должна выплатить компенсацию Дмитриеву за уголовное преследование.

«Мы не признаем этого решения», — заявил Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, имеют ли для России значение это и другие решения ЕСПЧ.

Карельский историк Юрий Дмитриев в 2021 году был приговорен к длительному сроку лишения свободы, его признали виновным в развратных действиях в отношении ребенка, сексуальном насилии над несовершеннолетним и других преступлениях, связанных с педофилией.

Кассационная инстанция оставила приговор в силе, а Верховный суд вообще отказался рассматривать жалобу. Вскоре после этого историк при содействии правозащитной организации обратился в ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Грузии.

 
