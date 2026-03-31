Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Назван диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

НТВ

21-летний внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Даниил впервые рассказал о врожденной болезни. Молодой человек стал гостем программы «Звезды сошлись».

По словам Даниила, у него выявили врожденную патологию сердца — гипертрофию левого желудочка (увеличенные стенки сердца).

«Такое передается наследственно, но еще ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — рассказал юноша.

Присутствовавшая в студии терапевт Мария Беневская подтвердила, что заболевание может быть опасным для жизни.

Михаил Евдокимов был артистом разговорного жанра, актером («Не валяй дурака» (1997), «Не послать ли нам гонца?» (1998), автором передачи («С легким паром!», «Надо жить»), певцом. В 2004 году одержал победу на выборах главы Алтайского края. 7 августа 2005 года в 29 километрах от Бийска Евдокимов попал в автокатастрофу, после которой не выжил. Вдова Евдокимова, Галина, выжившая в аварии, уверена в том, что трагедия не была случайностью.

Через некоторое время после кончины артиста стало известно, что он состоял в отношениях с 23-летней темнокожей моделью Инной Беловой. У пары был один сын — Даниил. Также у Евдокимова остались дочь Анна от брака с Галиной и внебрачная дочь Анастасия от Надежды Жарковой.

Ранее мать и внебрачный сын Пьера Нарцисса выдвинули права на многомиллионное наследство певца.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!