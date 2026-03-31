Назван диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

21-летний внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Даниил впервые рассказал о врожденной болезни. Молодой человек стал гостем программы «Звезды сошлись».

По словам Даниила, у него выявили врожденную патологию сердца — гипертрофию левого желудочка (увеличенные стенки сердца).

«Такое передается наследственно, но еще ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — рассказал юноша.

Присутствовавшая в студии терапевт Мария Беневская подтвердила, что заболевание может быть опасным для жизни.

Михаил Евдокимов был артистом разговорного жанра, актером («Не валяй дурака» (1997), «Не послать ли нам гонца?» (1998), автором передачи («С легким паром!», «Надо жить»), певцом. В 2004 году одержал победу на выборах главы Алтайского края. 7 августа 2005 года в 29 километрах от Бийска Евдокимов попал в автокатастрофу, после которой не выжил. Вдова Евдокимова, Галина, выжившая в аварии, уверена в том, что трагедия не была случайностью.

Через некоторое время после кончины артиста стало известно, что он состоял в отношениях с 23-летней темнокожей моделью Инной Беловой. У пары был один сын — Даниил. Также у Евдокимова остались дочь Анна от брака с Галиной и внебрачная дочь Анастасия от Надежды Жарковой.

