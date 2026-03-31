Россия выиграла 17 медалей на турнире по нардам

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Россияне выиграли 17 медалей на междунароном турнире по нардам
Shutterstock/FOTODOM

Российские нардисты выиграли 17 медалей на междунароном турнире Asian Grand Prix, который прошел в Ташкенте. Об этом сообщает Mash на спорте.

Призовой фонд турнира составил $500 тыс. Россияне завоевали рекордные 17 медалей, включая пять золотых. Всего на турнире присутствовало более 500 спортсменов, представляющих 54 страны.

12 декабря 2025 года глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев был избран новым президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации. Кремлев был избран на пост единогласным решением 38 представителей стран-членов организации.

В апреле 2022 года нарды были официально признаны видом спорта в России. Федерация нард России, основанная в 2015 году, проводит официальные соревнования (длинные и короткие нарды), обучает судей и присваивает разряды.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!