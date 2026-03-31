Россия выиграла 17 медалей на турнире по нардам

Россияне выиграли 17 медалей на междунароном турнире по нардам

Российские нардисты выиграли 17 медалей на междунароном турнире Asian Grand Prix, который прошел в Ташкенте. Об этом сообщает Mash на спорте.

Призовой фонд турнира составил $500 тыс. Россияне завоевали рекордные 17 медалей, включая пять золотых. Всего на турнире присутствовало более 500 спортсменов, представляющих 54 страны.

12 декабря 2025 года глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев был избран новым президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации. Кремлев был избран на пост единогласным решением 38 представителей стран-членов организации.

В апреле 2022 года нарды были официально признаны видом спорта в России. Федерация нард России, основанная в 2015 году, проводит официальные соревнования (длинные и короткие нарды), обучает судей и присваивает разряды.

