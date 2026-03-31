Лавров обвинил Запад в пренебрежении принципами Устава ООН

Евгений Биятов/РИА Новости

Страны коллективного Запада вступила «в клинч» со странами мирового большинства в вопросах преодоления новых вызовов на основе равенства и справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам, передает РИА Новости.

По его словам, таким образом Запад выступает против принципов Устава ООН, согласованных по итогам Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

В ходе этой же встречи Лавров назвал «двухходовочкой» отношение США к международному праву в контексте конфликта в Иране.

Также глава МИД РФ заявил, что США и Израиль пытаются настроить арабские государства Персидского залива против Ирана. Дипломат подчеркнул, что Россия считает недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни были.

Ранее Россия призывала к прекращению боевых действий в Персидском заливе и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

 
