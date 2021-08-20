В Минобрнауки заявили о сохранении противоэпидемических мер в вузах в новом учебном году

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в новом учебном году противоэпидемические меры для вузов страны изменены не будут. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором», — заявил министр.

Он отметил, в грядущем учебном году принципиальных изменений нет.

Фальков также напомнил о мерах защиты, которые сохраняются в рамках противоэпидемических требований, — термометрия, средства индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что решение о вакцинации преподавателей в вузах будет приниматься на уровне регионов.

По его словам, для педагогов ситуация зависит от субъекта, а также от решения главного санитарного врача.

«Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были введены. И наши университеты, как законопослушные организации и коллективы, прислушались и соответствующую работу провели», — добавил Фальков.

Ранее Фальков потребовал от вузов обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам.