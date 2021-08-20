Женщина убила сожителя резиновым тапком, пытаясь его «спасти»

В Нижнем Новгороде женщина пыталась реанимировать сожителя резиновым тапком и убила его. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Пара отправилась спать после совместного распития алкогольных напитков. Проснувшись ночью, женщина, будучи все еще нетрезвой, решила, что ее сожитель без сознания и ему требуется помощь.

«Пытаясь привести мужчину в чувства, обвиняемая нанесла ему множественные удары руками и резиновым тапком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как сообщалось ранее, анестезиолог Хоссам Метвалли почти довел свою сожительницу до смерти, проводя над ней ритуалы изгнания джинов и накачивая ее седативными препаратами. В результате подобного «экзорцизма» из-за инъекций наркотических веществ у женщины началась полиорганная недостаточность, она впала в кому и была госпитализирована. По словам Метвалли, внутри его партнерши «прячется» несколько сущностей, и что ему пришлось изгонять их, читая стихи из Корана и нанося святую воду и масла на ее кожу.