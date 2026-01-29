Размер шрифта
Стало известно о состоянии могилы автора «Родни»

«АиФ»: могилу сценариста Мережко посещают регулярно
Илья Питалев/РИА Новости

Журналистам стало известно о состоянии могилы драматурга и сценариста фильмов «Родня» и «Полеты во сне и наяву» Виктора Мережко. Об этом пишет aif.ru.

Могила Мережко находится на Троекуровском кладбище, на участке № 2 — не на аллее кинематографистов и театральных деятелей.

Драматург упокоился рядом со своей женой Тамарой, которой не стало в 1997 году в возрасте 51 года после тяжелой болезни. После ее кончины сценарист больше не женился. Теперь прах супругов находится под одной гранитной плитой.

Посетившие поздней осенью Троекуровское кладбище очевидцы рассказали, что могила Мережко и его супруги выглядит скромно и сдержанно. Над частью жены установлен гранитный крест с фотографией, на месте упокоения самого сценариста — постамент с его портретом. На могиле также установлен вазон для цветов — место регулярно посещают и оставляют здесь свежие цветы.

Виктора Мережко не стало 30 января 2022 года. Он не смог оправиться от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о состоянии могилы Валентины Талызиной.
 
