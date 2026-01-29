Размер шрифта
Соседов рассказал о повышении спроса на Долину после скандала с квартирой

Критик Соседов рассказал, что Долина увеличила число концертов из-за спроса
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что Лариса Долина увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса. Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что организаторы не делали бы шоу себе в убыток.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступление из-за плохих продаж билетов. По мнению Сергея Соседова, число шоу Долиной выросло из-за того, что появилось много желающих попасть на них.

«Дело не в том, увеличила Долина число концертов или нет. Дело в том, что кто-то эти концерты устраивает, а кто-то на эти концерты ходит. Если на вас ходят, то почему вы должны залечь на дно? Здесь все очень просто. Значит, на Долину есть спрос. Никто не будет устраивать концерты себе в убыток. А у Долиной есть здоровье, чтобы эти концерты давать. Как говорится, дай-то бог», — высказался Сергей Соседов.

Первый концерт Ларисы Долиной после передачи ключей от квартиры Полине Лурье состоялся 27 января в московском баре. Со сцены артистка заговорила о жизненных трудностях. Она отметила, что бог посылает человеку испытания, чтобы он себя проверил. Также певица заявила, что ждет в 2026 году «бесконечное счастье».

Ранее эксперт по недвижимости предупредил Ларису Долину о потере 150 млн в 2026 году.
 
