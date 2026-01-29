Политики из Прибалтики, Германии и Франции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен раздувают историю про «подготовку» России к третьей мировой войне. Об этом заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, пишет ТАСС.

«Прибалты и ряд других активистов, прежде всего пришедших сейчас к власти в Германии, да и французы, именно они вместе с генеральным секретарем НАТО и председателем Еврокомиссии раздувают историю про «подготовку» к третьей мировой войне, которую [якобы] начнет Россия», — сказал Лавров.

По его словам, европейские политики «не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов».

7 января глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что подписанная в Париже декларация о развертывании многонациональных сил на Украине после урегулирования конфликта приблизила мир к третьей мировой войне.

В сентябре Лавров заявил, что Россию тревожат рассуждения ряда лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Он призвал не забывать об уроках прошлого, когда в Европе вновь расцветает нацизм и набирает обороты милитаризация на фоне тех же антироссийских лозунгов, что и перед Второй мировой.

20 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны.

Ранее Лавров критиковал главу Минобороны Германии за заявление о «неизбежной» войне с Россией.