Стало известно, как наказали подростка, который ударил дочь бойца СВО в Ростовской области

Юношу, избившего дочь бойца СВО из Ростовской области, поставили на учет в ПДН

В Ростовской области родители и подросток, который ударил девочку головой о косяк двери в школе, приняли участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом рассказал глава Аксайского района Константин Доморовский.

Молодого человека поставили на учет в ПДН.

«С ним и его родителями будет организовано проведение индивидуальной профилактической работы», – сообщается в публикации.

Мать и отца школьника привлекли к ответственности, так как они не исполняли родительские обязанности.

Пострадавшей девочке тем временем предложили индивидуальные консультации у психолога.

Инцидент произошел в станице Ольгинской. В соцсетях появился ролик, на котором один из школьников ударил девочку о косяк двери, после чего та упала.

По словам родителей, несовершеннолетняя за некоторое время до произошедшего стала обзывать юношу. Тот тоже решил сделать ей больно и напомнил, что ее отец не вернулся с СВО, после чего возник конфликт около двери.

Отец юноши заявил, что они не защищают сына и считают его поступок недостойным.

