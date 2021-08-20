Юрист рассказала, как вернуть товар в магазин без чека

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская заявила, что вернуть или обменять товар можно без чека по статье 493 Гражданского кодекса и согласно закону о защите прав потребителей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», – пояснила она.

Магазины ведут учет продаж, поэтому можно запросить информацию по вашей покупке, чтобы подтвердить факт ее совершения. Однако для этого товар должен иметь свой изначальный вид, на нем не должно быть повреждений. Возвратить его можно только в течение 14 дней после покупки.

Ранее эксперт рассказала, зачем люди скупают чужие магазинные чеки. По ее словам, раньше так можно было извлечь выгоду из командировок, приложив финансовые документы к отчету для бухгалтерии. Сейчас же все «гораздо разнообразнее», отметила она.