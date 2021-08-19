Нутрициолог рассказала, как правильно питаться во время COVID-19

Во время перенесения коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо правильно питаться, чтобы организм мог получать все необходимое для построения иммунных клеток и антител. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», — объяснила она.

При этом Деккер отметила, что также необходимо поддерживать уровень глюкозы в крови. Для этого можно есть продукты, в которых содержатся углеводы из легкой группы. Кроме того, она посоветовала внимательно следовать всем указаниям медиков и после выздоровления перейти на восстановительный этап.

О том, что для восстановления здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо сбалансированное питание, ранее заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. В частности, она посоветовала употреблять белковую пищу, цельнозерновые продукты, а также необходимое количество сезонных овощей и фруктов. Также, по мнению Омаровой, восстановить легкие можно с помощью исполнения протяжных народных песен.