В Москве в четверг ожидается до +24°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 19 августа, будет до +24°С. В столице будет дождь, гроза и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидаются порывы южного ветра, которые при грозе порывы достигнут 17 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 774 и ночью 745 мм рт. ст. В темное время суток также ожидается облачная погода, местами сильный дождь и гроза. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что температура в Москве и Подмосковье понизится на 8…10°С к выходным по сравнению с первой половиной недели.

Он добавил, что ночью температура в столичном регионе к выходным может понизится до +11…14°С. Это показатели, которые близки к климатической норме.