Московские следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Сотрудники столичного Следственного комитета раскрыли жестокое убийство и изнасилование молодой девушки, совершенное группой подростков 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 09.07.1999 № 158-ФЗ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, это произошло 2 января 2001 года. Четверо молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними, обманули девушку и заманили ее на стройку на Ярцевской улице. Там они изнасиловали ее, а затем жестоко избили. Убедившись в том, что девушка мертва, преступники сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись.

Как сообщает СК, правоохранители задержали троих подозреваемых. Четвертого фигуранта дела также допросили, однако привлечь его к уголовной ответственности нельзя, так как на момент совершения преступления он еще не достиг соответствующего возраста. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте остальных подозреваемых.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что самому младшему участнику преступления, которого нельзя привлечь к уголовной ответственности, было 12 лет. Самому старшему — 18 лет. При этом жертве на момент убийства было 23 года. По словам собеседника агентства, девушка собирала корм для бездомных собак, к ней подошли молодые люди и обманув, отвели на стойку.

Ранее столичные полицейские задержали серийного душителя, который нападал на женщин в Лосиноостровском районе Москвы. По словам местных жителей, в этой части города на момент ареста обвиняемого было зарегистрировано не менее 18 подобных обращений. В качестве оружия злоумышленник использовал веревку.