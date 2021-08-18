В давке в аэропорту Кабула пострадали минимум 17 человек

Как минимум 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула в среду, 18 августа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Граждан призвали перестать толпиться на территории аэропорта, если у них нет паспорта и визы.

Днем ранее сообщалось, что талибы (организация запрещена в России) объявили о приостановке всех вылетов из Кабула. Боевики вплотную подошли к аэропорту и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.