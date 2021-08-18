Число погибших от землетрясения на Гаити приблизилось к 2000, выжившие требуют помощи

Предварительное число погибших в результате сильного землетрясения, обрушившегося на юго-запад Гаити в прошлые выходные, выросло до 1941, передает Reuters.

Власти сообщают, что по меньшей мере 9915 человек были ранены.

После того, как землетрясение разрушило десятки тысяч домов, тропический шторм с ливнями помешал поиску выживших. Местных жителей призвали остерегаться зданий, на которых видны трещины от землетрясения — они могли рухнуть под тяжестью дождя.

Больницы становились все более переполненными, поскольку пострадавшие, которые разбили лагерь на улице, нуждались в укрытии от шторма.

Операция по поиску выживших возобновилась после улучшения погодных условий. Пострадавшие от землетрясения гаитяне потребовали еды, приюта и медицинской помощи.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Сообщалось, что сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.