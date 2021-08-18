В США продлили требование о ношении масок в транспорте до 2022 года

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что планирует продлить требование для путешественников носить маски в транспорте, а также в аэропортах и ​​на вокзалах до 18 января, сообщает Reuters.

«Цель директивы TSA [Администрации транспортной безопасности США] о масках — минимизировать распространение COVID-19 в общественном транспорте», — сказал представитель ведомства.

По данным источников агентства, крупные авиалинии США уже были проинформированы о запланированном продлении во время телефонного разговора с TSA и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон заявила, что эта мера «значительно поможет обеспечить безопасность пассажиров и авиационных работников».

Текущий приказ CDC, который вступил в силу после того, как Байден вступил в должность в январе, требует использования масок практически на всех видах общественного транспорта — в самолетах, кораблях, поездах, метро, ​​автобусах, такси и маршрутных такси, а также на транспортных узлах, таких как аэропорты, автобусные или паромные терминалы, станции поездов и метро, ​​а также морские порты.

Эти требования стали источником некоторых трений в обществе.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines посоветовала пассажирке закрепить гигиеническую маску на лице ее двухлетней дочери с помощью клея.