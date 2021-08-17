СМИ: «Талибан*» разрешил женщинам вести телевизионные программы

Руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал в своем Twitter сообщил, что талибы (организация запрещена в России) разрешили женщинам вести телевизионные программы.

«Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиа-команды «Талибан», — написал Попал.

Журналист уточнил, что сегодня утром в редакцию пришли боевики движения «Талибан», разоружили службу безопасности и заявили, что теперь они будут осуществлять охрану телекомпании.

Ранее афганские журналистки заявили, что боятся за свою жизнь.

Пришедшие к власти в Афганистане члены запрещенного в России движения «Талибан» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие.

Талибы запрещали слушать музыку, телевидение, кино, а женщинам запрещалось использовать макияж, показывать лицо в общественных местах, а нарушители подвергались телесным наказаниям.