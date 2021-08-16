СМИ: полицейские задержали мужчину, сжегшего своего репетитора

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, который ранее поджег своего музыкального репетитора и ее брата. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Полицейские задержали мужчину и его подельника. Издание утверждает, что «ученик» убил женщину из-за того, что «она не дала им денег на наркотические вещества».

Возбуждены уголовные дела по части 4 статье 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), 105 (Убийство с особой жестокостью) и статье 30 (приготовление к преступлению) Уголовного кодекса России.

В публикации отмечается, что около 8 лет назад мужчина занимался уроками игры на скрипке у своей будущей жертвы. В день убийства он позвонил женщине, чтобы уточнить дома ли она. После этого, они вместе с подельником отправились домой к женщине в Новую Москву, чтобы вымогать деньги.

Ранее глава пресс-службы Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что неизвестные люди заперли пожилых брата и сестру в частном доме в Новой Москве и подожгли его.