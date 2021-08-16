Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины освобождения Васильевой от должности главы попечительского совета РАО в документе не указаны.

Ольга Васильева в марте 2020 года была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

С 2016 года по 2018 год она занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В июне Васильева избрана президентом Российской академии образования.