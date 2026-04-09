Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В МАГАТЭ не знают о договоренностях США и Ирана по урану

Lisi Niesner/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о вывозе иранских ядерных материалов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Дипломаты, знакомые с конфиденциальными оценками МАГАТЭ, дают совсем иную картину происходящего. По словам двух служащих агентства, инспекторов не проинформировали о каком-либо совместном плане США и Ирана по изъятию урана», — говорится в материале.

9 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что противники страны никогда не добьются прекращения обогащения урана. По его словам, американо-израильская операция против Ирана оказалась неэффективной, поэтому США и Израиль хотят добиться уступок от Тегерана на переговорах.

До этого портал Axios написал, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ, но Трамп отказался.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!