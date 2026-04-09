В МАГАТЭ не знают о договоренностях США и Ирана по урану

МАГАТЭ неизвестно о каких-либо договоренностях США и Ирана по вывозу урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о вывозе иранских ядерных материалов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Дипломаты, знакомые с конфиденциальными оценками МАГАТЭ, дают совсем иную картину происходящего. По словам двух служащих агентства, инспекторов не проинформировали о каком-либо совместном плане США и Ирана по изъятию урана», — говорится в материале.

9 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что противники страны никогда не добьются прекращения обогащения урана. По его словам, американо-израильская операция против Ирана оказалась неэффективной, поэтому США и Израиль хотят добиться уступок от Тегерана на переговорах.

До этого портал Axios написал, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ, но Трамп отказался.

