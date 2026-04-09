Эвелина Бледанс о личной традиции на Пасху: «Мы не идеальны»

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о личных традициях на Страстную неделю и Пасху. Ее цитирует 360.ru.

По словам Бледанс, в семье соблюдают общие пасхальные традиции — освящают куличи и пасху, красят яйца, ночью идут в храм, надевают белые одежды, обнимаются и желают друг другу добра. Ее личная традиция — прощать все обиды на Пасху и принимать людей такими, какие они есть.

«Мы же сами далеко не идеальны и можем совершать ошибки. Мы как будто заново рождаемся и становимся чистыми, без всякой грязи в голове», — рассказала она.

Пасха — главный христианский праздник, который символизирует надежду на вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают и воспевают чудесное Воскресение Христово.

