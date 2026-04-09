Экс-глава «Локомотива» рассказал, кто может помочь Батракову в «ПСЖ»

Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в случае возможного перехода полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ» поддержку игроку могли бы оказать вратарь Матвей Сафонов и нападающий Хвича Кварацхелия. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Сафонов и Хвича могут помочь в адаптации, но кардинально ничего не изменят. Да, они русскоговорящие, это хорошо, что можно будет по-человечески пообщаться. Решающей роли это не сыграет. Главное самому стараться. Как Головин старался, который тоже далеко не с первого сезона заиграл, очень тяжело было. Головин оказался стойким парнем, свое дело делает. Батракову нужно также», — заявил Наумов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что возможный уход Батракова в «ПСЖ» не ослабит «Локомотив».