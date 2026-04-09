В Адыгее загорелся цех деревообработки на площади 500 кв. м

МЧС: в Адыгее горит цех деревообработки на площади 500 кв. м

В хуторе Северо-Восточные Сады в Адыгее пожарные борются с огнем, охватившим цех по обработке древесины. Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В эти минуты пожарные МЧС России ликвидируют возгорание цеха деревообработки в хуторе Северо-Восточные Сады. Информация о пожаре поступила на пульт пожарной охраны в 19:17 мск. Ориентировочно площадь возгорания составляет 500 кв. метров», – говорится в официальном сообщении.

Для тушения пожара задействованы силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Организовано три активных участка борьбы с огнем. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.

