Россия сняла ограничения на полеты еще в три страны

Россия возобновляет регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Решение было принято с учетом эпидобстановки. Ограничения на международные полеты по данным направлениям снимаются с 27 августа.

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

До этого из России начали летать самолеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.