Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были жителями Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трое погибших во время крушения самолета Бе-200 были родом с Кубани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами», — написал он.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. В Турции осуществляется судебная и техническая экспертиза причин крушения российского пожарного самолета Бе-200.