Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227

Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227. Об этом сообщает Twitter Управления гражданской обороны страны.

Согласно данным управления,158 из 227 жертв зафиксированы на юге республики. При этом сотни людей числятся пострадавшими и пропавшими без вести.

«Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили извлечь многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что жертвами землетрясения на Гаити стали по меньшей мере 29 человек.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

По данным властей республики, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.