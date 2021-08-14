Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 26

Количество пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 26, двое из них умерли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Гусев.

По его словам, в данный момент в больницах Воронежа лечатся 19 человек. 16 человек находятся в БСМП №1, 12 из которых — в состоянии средней тяжести, еще четверо — в удовлетворительном состоянии.

«В ВОКБ №1 лечение получают трое пострадавших. Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации. Второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из БСМП №1», — написал он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе.