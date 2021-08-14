У берегов Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано сейсмологами у берегов полуострова Аляска, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Как передает агентство, очаг залегал на глубине 4 км. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 803 км к юго-западу от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек. В настоящее время сообщений об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о землетрясении, произошедшем у берегов Аляски, магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Очаг расположился примерно в 90 километрах к юго-востоку от Перривилла на глубине 46,5 километров. В течение часа в этом районе произошли еще два афтершока — подземные толчки магнитудой 6,2 и 5,6. Предупреждения о цунами, которое могло произойти на большей части побережья, были сняты лишь спустя несколько часов.

В 1964 году на Аляске было зафиксировано сильнейшее землетрясение в истории США и второе в истории наблюдений. Оно получило название Великое Аляскинское землетрясение — тогда стихия разрушила город Анкоридж и привела к гибели 250 человек, не говоря об ущербе, нанесенном строительным сооружениям.