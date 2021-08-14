СК начал проверку по факту ДТП во Владимирской области

Следователи начали доследственную проверку по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«В ходе доследственной проверки следователи СК России выяснят обстоятельства, причины и условия произошедшего, дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности», — заявили в СК по Владимирской области.

В публикации отмечается, что проверку поводит следственный отдел по городу Александров. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 22 человека пострадали в результате аварии на федеральной трассе «Холмогоры» во Владимирской области, восемь человек госпитализированы. По предварительной версии, водитель туристического автобуса, перевозившего группу паломников из Вологды, допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В региональном управлении МВД сообщили, что авария произошла на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе примерно в 3.15 по московскому времени.