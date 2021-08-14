Военнослужащих Нацгвардии США направят в больницы Орегона для помощи медработникам

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила, что в больницы штата будут направлены до 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, чтобы помочь медработникам, не справляющимся с наплывом пациентов из-за распространения штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает Associated Press.

Браун отметила, что первая группа из 500 представителей Нацгвардии будет отправлена в 20 больниц Орегона уже в следующую пятницу. Они будут доставлять материалы и оборудования в самые загруженные больницы, а также помогать в тестировании пациентов на COVID-19.

В публикации отмечается, что по состоянию на 13 августа в Орегоне с коронавирусом было госпитализировано 733 человека, среди них 185 человек – в отделения интенсивной терапии. Это почти вдвое больше, чем было две недели назад.

«Я не могу достаточно оценить серьезность этого кризиса для всех жителей Орегона, особенно тех, кто нуждается в неотложной и интенсивной терапии», — подчеркнула Браун.

Ранее директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил, что половина американцев разных возрастов прошла полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.