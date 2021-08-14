Иммунолог: летальность коронавируса может возрасти

Число смертей в результате коронавируса может в дальнейшем вырасти из-за мутации вируса, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что при этом на подобное изменение вируса влияет и вакцинация, которая является «мощнейшим фактором селекции»: новые штаммы COVID-19 будут вытеснять те, против которых действенны вакцины, а также «уклоняться» от вакцинного иммунитета.

В то же время единственным возможным способом борьбы с этим процессом он считает вакцинацию, которая позволит остановить коронавирус, пока он не успел адаптироваться к прививке.

Россия второй день подряд обновляет суточный максимум по количеству летальных исходов пациентов с COVID-19. Накануне было выявлено 22277 новых случаев заражения COVID-19, это на 345 и 706 заболевших больше, чем оперативный штаб сообщал накануне и позавчера соответственно. Лидером по заболеваемости остается Москва, где, по состоянию на 13 августа, зафиксировано 2529 новых больных, следом идет Санкт-Петербург с 1810 случаями за последние сутки, замыкает тройку Московская область, где за 24 часа заболели еще 1223 человека.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прогнозировал, что измененный вариант коронавируса появится в течение полугода и постепенно начнет распространяться, вызвав новую волну заболеваемости. При этом, считает специалист, повысится период протекания заболевания и проявления его последствий, но не летальность.