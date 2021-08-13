Ливни, град и смерчи ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные ливни и грозы с градом прогнозируются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края 14 и 15 августа. Об этом он сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что в Крыму ситуация будет особенно сложной.

«В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа. В ряде районов введено чрезвычайное положение и режим повышенной готовности — ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 мм осадков, что побьет несколько многолетних рекордов. С наибольшими последствиями непогоды столкнутся в Крыму, однако на Кубани также предупреждают об угрозе подъема уровня воды и призывают жителей не покидать свои дома.