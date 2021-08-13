Суд арестовал водителя, сбившего на остановке в Москве двух женщин

Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО Илью Корнеева, который ранее въехал на автомобиле в автобусную остановку на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу И. Корнеева по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью человека)», — сказали в прокуратуре.

Днем, 12 августа, автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией.