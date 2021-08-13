Тела троих молодых людей обнаружили в квартире в Ярославле

В Ярославле в одной из квартир, находящейся на проспекте Толбухина, обнаружили тела троих молодых людей. Ребята найдены сидящими за накрытым столом, причина смерти выясняется, сообщает СК России по региону на официальном сайте.

Тела были обнаружены соседом, снимавшим в данной квартире вторую комнату. Как уточняет mk.ru, двое друзей пришли к молодому человеку, проживавшему в одной из комнат.

Следователи заметили на столе пепельницу с сигаретами, три стакана, а также пустую бутылку. Умершим по неизвестным причинам от 20 до 23 лет.

Во время первичного смотра на телах молодых людей не выявили признаков насильственной смерти.

По данным Следственном комитета, сейчас не исключается версия об отравлении неустановленным веществом.

Ранее уголовное дело возбудили после отравления 31 ребенка на сборах в Ростовской области. У пострадавших были симптомы отравления в виде тошноты, диареи, а также рвоты.