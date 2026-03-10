Размер шрифта
Мерц выступил против ослабления санкций против России

Мерц заявил, что не видит причин ослаблять санкции в отношении России
Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не увидел причин для ослабления санкций в отношении России на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине, сообщает ТАСС.

«На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России», — сказал немецкий политик.

По словам Мерца, он не видит проблемы выбора между отменой рестрикций и выражением солидарности с Украиной. Он отметил, что Германия находится на стороне украинского государства и «готова в случае необходимости выдержать эту фазу».

Также он подчеркнул, что помощь Киеву «прерывать нельзя».

9 марта премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

В тот же день с подобным призывом выступил и глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, ЕС должен отменить запрет на нефть и газ, поставляемые из России, чтобы избежать роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее были подсчитаны потери Германии от санкций против России.

 
