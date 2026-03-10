Арестованы счета экс-менеджера «Макфы» на 1,2 млрд рублей

Суд Челябинска арестовал банковские счета бывшего менеджера службы закупок зерна компании «Макфа» на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Помимо банковских счетов, арест наложен на автомобиль, квартиру, семь земельных участков обвинеямого общей стоимостью 7,9 млн рублей.

Экс-топ менеджер, имя которого не называется, проходит подозреваемым в деле о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года экс-топ менеджер был посредником при передаче взятки в сумме 4,5 млн рублей начальнику отдела закупа зерна и директору по закупкам и снабжению «Макфы» от представителя компании «Агро-Капитал» за согласование коммерческого предложения на поставку зерна.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

В феврале в Челябинске силовики задержали топ-менеджера «Макфы» Владлена Паршина.

Ранее суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд руб. по иску Генпрокуратуры РФ.