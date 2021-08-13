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Источник назвал возможную причину взрыва автобуса в Воронеже

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@popravu.press/Instagram

Правоохранительные органы назвали предварительную причину взрыва в воронежском автобусе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Он заявил, что сдетонировал баллон для газовой горелки модели Primus, его везла одна из пассажирок автобуса.

Ранее «Коммерсантъ», также сославшись на источник, написал, что следователи исключили теракт, потому что не нашли на месте взрыва поражающие элементы и не обнаружили в кузове автобуса проникающие отверстия.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. В результате инцидента пострадали 19 человек, двое позднее скончались.

Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе.

Следов взрывчатых веществ в автобусе не нашли, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

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