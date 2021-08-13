Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия COVID-19 продолжает отступать. Об этом он написал в своем блоге.

«На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля», — сказал он.

Также он отметил, что число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня.

По словам Собянина, число граждан, получивших первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции, на этой неделе превысило 4,5 млн человек.

Ранее столичный мэр заявил об отмене требования к предприятиям и организациям Москвы переводить не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

До этого главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в России заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализированных пациентов снижаются.