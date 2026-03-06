Размер шрифта
Комик Михаил Шац пошутил о жизни в Израиле во время военных действий

Переехавший в Израиль Шац пошутил про жизнь в стране во время конфликта с Ираном
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), уехавший из России в Израиль, пошутил о жизни в стране в период военной операции против Ирана. Соответствующую публикацию он выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нужно ли класть в тревожный чемоданчик антидепрессанты — или тогда он уже перестает быть тревожным? Нужно ли после сирены надевать чистое белье — или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?» — написал комик.

Кроме того, Шац шутливо заметил, что юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), также живущий сейчас в Израиле, каждый раз вовремя уезжает из страны.

Шац уехал из России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Израильское гражданство он получил в 2016 году.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Михаил Шац назвал Израиль своим домом.

 
