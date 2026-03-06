Пасторы совершили молитву в честь Трампа в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вместе с пасторами со всей страны совершил молитву в Белом доме. Соответствующее видео в соцсети X опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

В ходе коллективной молитвы духовные лидеры просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию».

«Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооруженных силах», — произнесли духовные лидеры.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

