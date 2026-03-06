США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения

Госдеп: США и Венесуэла договорились о восстановлении дипотношений

США и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«США и временные власти Венесуэлы договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений. Этот шаг будет способствовать нашим совместным усилиям по содействию стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического примирения в Венесуэле», — говорится в публикации.

В Госдепе отметили, что США сосредоточатся на оказании помощи венесуэльскому народу в продвижении посредством поэтапного процесса, который создает условия для мирного перехода к демократически избранному правительству.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году.

До этого телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного присутствия на территории Венесуэлы.

