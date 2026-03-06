На Аляске у самолета во время полета оторвалась дверь

Самолет Grant Aviation на Аляске потерял дверь во время полета

На Аляске у воздушного судна Gippsland GA-8 прямо во время полета отлетела дверь. Об этом пишет Alaska Public Media.

По данным издания, самолет авиакомпании Grant Aviation летел по маршруту Ик — Бетел. В момент инцидента на его борту находились пилот и пятеро пассажиров.

Отмечается, что дверь воздушного судна отвалилась спустя всего пять минут после вылета. Тем не менее самолет продолжил маршрут и благополучно приземлился в пункте назначения.

Вице-президент авиакомпании Дэн Кнесек уже прокомментировал инцидент, заявив, что в настоящее время проводится внутреннее расследование с целью установить причины произошедшего.

5 марта легкомоторный самолет Piper PA-28 упал на жилые дома в американском городе Финикс в штате Аризона. Судно упало на заднем дворе одного из участков при попытке вернуться в аэропорт Дир-Вэлли. Причиной крушения стала техническая неисправность. В результате происшествия пострадали три человека — инструктор и ученик, находившиеся на борту, а также житель одного из поврежденных домов. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.