Стали известны детали сделки США и Индии по российской нефти

Разрешение США на закупку Индией нефти РФ включает и нефтепродукты
Eli Hartman/Reuters

Разрешение США на закупку Индией российской нефти включает и нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина.

Лицензия разрешает операции «по продаже, доставке или разгрузке нефти или нефтепродуктов, происходящих из РФ, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеупомянутыми полномочиями».

США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Разрешение выдано на 30 дней.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России.

В июле прошлого года американский президент Дональд Трамп пригрозил индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам ввести пошлины в 100%, если они не откажутся от закупок российской нефти. По данным Reuters, опасаясь ограничений, четыре крупнейших НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd перестали интересоваться нефтью из РФ, несмотря на налаженные маршруты поставок. Для замещения поставок они начали приобретать нефть из Объединенных Арабских Эмиратов и Западной Африки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.

 
