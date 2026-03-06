Фицо прокомментировал угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перешел красные линии. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Кошту и главе евродипломатии Кае Каллас с просьбой — «дистанцироваться от этих безобразных шантажистских» заявлений Владимира Зеленского.

5 марта президент Украины заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

