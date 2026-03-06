Трамп рассказал о своих планах на Кубу после операции в Иране

Трамп: США сначала решат вопрос с Ираном, а затем займутся Кубой

Вашингтон намерен сначала решить вопрос с Ираном, а после этого заняться Кубой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана. — «Газета.Ru»), но это лишь вопрос времени», — сказал он.

2 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что следующей целью США после Ирана будет Куба.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой.