ОАЭ повлияют на доступ Ирана к международным торговым сетям

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки размещенных в стране иранских активов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в случае реализации заморозки активов Исламской Республики доступ Тегерана к иностранной валюте и международным торговым сетям будет ограничен.

Источники издания считают, что ОАЭ уже уведомили Иран в частном порядке о вероятности принятия таких мер.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, что нефть дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке, однако прямой и немедленной поддержки рублю ждать не стоит. Зависимость между сырьевыми котировками и курсом нацвалюты после 2022 года стала значительно менее очевидной, а ключевым фактором для валютного рынка остается бюджетное правило.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее были названы последствия ирано-израиле-американская войны.