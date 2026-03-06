Стало известно, кто сбил американский истребитель в Ираке

Американский истребитель F-15, рухнувший в городе Басра на юге Ирака, был сбит Вооруженными силами (ВС) Ирана. Об этом сообщила пресс-служба иранской гостелерадиокомпании IRIB.

«Системы ПВО [Ирана] поразили истребитель F-15 над Басрой», — говорится в сообщении.

После инцидента сообщалось, что полиция Ирака организовала в провинции Басра поиски американского пилота рухнувшего самолета.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал штаб американских военных в Абу-Даби.